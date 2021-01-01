هجمات التصيد الصوتي تصل إلى أعلى مستوياتها في 2022



هجمات التصيد الصوتي هجمات التصيد الصوتي

التصيد الصوتي هو نوع من أنواع الاحتيال عبر الهاتف، ويعني مصطلح التصيد الصوتي في اللغة الإنجليزية (vishing) وهي كلمة مشتقة من (voice) و(phishing).



وقد شهدت هجمات التصيد الصوتي ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وقد تم الإبلاغ عنها بنسبة هائلة بلغت 550% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وحدها، وفقًا لتقرير الاستخبارات والتهديدات الفصلية الذي اشترك فيه كل من شركتي Agari وPhishLabs في مارس 2022.



وبهذا يصل حجم هجمات التصيد التي تعرضت لها المنظمات إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في سبتمبر 2021.

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– تفاصيل التقريرلقد وجدت شركتا Agari وPhishLabs مئات الآلاف من حالات تهديدات التصيد الاحتيالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والويب المظلم التي تستهدف مجموعة واسعة من المؤسسات والعلامات التجارية.– لماذا هجمات التصيد الصوتي في ازدياد؟وفقًا للتقرير تجاوز الانفجار في معدل هجمات التصيد الاحتيالي اختراق البريد الإلكتروني للأعمال باعتباره ثاني أكثر تهديد للبريد الإلكتروني المستند إلى الاستجابة تم الإبلاغ عنه منذ الربع الثالث من عام 2021. ويُظهر العدد المتزايد من التصيد الصوتي ثنائي الشقين المبلغ عنه في الدراسة أن مجرمي الإنترنت يعتمدون بشكل متزايد على نواقل هجوم مختلفة عندما يتعلق الأمر بحملاتهم.وتستمر عدد رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف البريد الوارد للأفراد في الزيادة على أساس ربع سنوي أيضًا، بعد تراجع قصير في الربع الأخير من عام 2021. ويشير هذا التصعيد في معدل تلقي الموظفين لرسائل البريد الإلكتروني الضارة إلى تزايد الحاجة لتعزيز تدريب الموظفين؛ حيث لا يزال بإمكان رسائل البريد الإلكتروني العثور على طرق لتجاوز مجلدات البريد العشوائي إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدم.علاوة على هذا ارتفعت رسائل البريد الإلكتروني التي يُحتمل أن تكون ضارة التي يتلقاها الموظفون إلى معدل 18.3% من عام 2021 إلى عام 2022.