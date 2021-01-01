تستعد Realme لطرح هاتف GT Neo3 Naruto مستوحى من النينجا اليابانية

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أعلنت شركة Realme الصينية عن أحدث تعاون لها مع سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Naruto؛ من خلال إطلاق إصدار محدود من الهاتف الرائد Realme GT Neo3، مستوحى تصميمه من شخصية Naruto المعروفة في مسلسل النينجا الياباني.



– مواصفات هاتف Neo3 Naruto من Realme:

يأتي إصدار Realme المحدود Realme GT Neo3 Naruto بمواصفات مماثلة لنسخة هاتف GT Neo3، بالإضافة إلى غلاف ومظهر مصمم ليتناسب مع سلسلة الرسوم المتحركة “ناروتو”.



– الشاشة

سيأتي هاتف Realme GT Neo3 Naruto بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية + HDR10، مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية، وتحتوي على مستشعر للبصمة مدمج أسفلها.

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– الكاميراسيحتوي هاتف Realme GT Neo3 Naruto على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر Sony من نوع IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجا بيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.– الأداءسيعمل هاتف Realme GT Neo3 Naruto بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانو متر.– التخزينيقترن هاتف Realme GT Neo3 Naruto بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 6 أو 8 جيجا بايت، من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.– البطاريةوسيحزم هاتف Realme GT Neo3 Naruto ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي الخارق وفقًا لمعيار SVOOC بقدرة 150 وات، والذي يمكنه شحن البطارية حتي 50% في غصون 5 دقائق.– السعرسيتوافر هاتف Realme GT Neo3 Naruto من شركة Realme مقابل 415 دولارًا للطراز بسعة 12 + 256 جيجا بايت، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين يوم 31 مايو.