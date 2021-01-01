بطارية Google Pixel Watch ستتمتع بعمر يوم واحد



Google Pixel Watch Google Pixel Watch

بعد تسريب معلومات عن المعالجات والمزايا الجديدة ذكر تسريب جديد أن عمر بطارية الساعة Google Pixel Watch سيكون يومًا واحدًا فقط.



ووفقًا للتقرير الجديد فإن هذه التقديرات مأخوذة من مرحلة اختبار Google في دورة حياة ما قبل الإصدار. وعلى الرغم من ذلك من الممكن أن نرى تغييرًا في الساعة الجديدة قبل موعد الإطلاق.



ومن المقرر أن تحتوي Google Pixel Watch على بطارية بقوة 300 مللي أمبير في الساعة، والتي قد تأتي مع دعم شحن منفذ USB-C بينما يكون الشحن السريع عبر كابل USB-C المغناطيسي.

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لذلك إن كانت هذه الادعاءات دقيقة فإن تلك الساعة تفتقر إلى أداء البطارية الخاصة بساعة ذكية.يذكر أن تسريبات سابقة أفادت بأن Google Pixel Watch ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 9110 من إنتاج شركة سامسونج، ولكنها ستحتوي أيضًا على معالج آخر مشترك، ويشبه ذلك معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon Wear 4100+، الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية رئيسية CPU بالإضافة إلى معالج ثانوي منخفض الطاقة للغاية يعمل على تشغيل الشاشة وبعض المستشعرات الأخرى بجودة عالية.وتعتبر ميزة وجود معالجين معًا أفضل؛ حيث يعزز عملهما في الوقت نفسه عمر البطارية؛ بسبب أن المعالجة المركزية الرئيسية تُستخدم فقط عند التفاعل مع الساعة، فهي بذلك تقلل من شدة العمل من وحدة المعالجة المركزية الرئيسية المذكورة؛ ما يؤدي إلى أداء بشكل أفضل. ولا تفيد أي معلومات إذا كانت ساعة Google Pixel Watch ستعمل بنفس الطريقة أم لا؛ حيث سيتم ذلك بمعرفة نوع المعالج المساعد.ومن المفترض أن تقترن Google Pixel Watch بذاكرة الوصول العشوائي رام بشكل أكبر من ساعة سامسونج الذكية المتقدمة Galaxy Watch4 والتي تبلغ 1.5 جيجا بايت، بالإضافة إلى أنها ستأتي بمساحة تخزين 32 جيجا بايت، وذلك يُعد ضعف سعة أي جهاز Wear OS متاح الآن.