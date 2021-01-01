تعرف على كيفية استخدام خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال



خرائط جوجل خرائط جوجل

تعد خرائط جوجل Google Maps، من أفضل الخدمات الممتازة التى يمكنك استخدامها أثناء التنقل ورسم الخرائط واستخدامها فى الملاحة عبر الهواتف الذكية، وهي واحدة من أكثر خدمات الملاحة المتوفرة موثوقية.



يمكنك استخدام خرائط جوجل بدون وجود اتصال بالإنترنت، حيث توفر عملاقة البحث العالمي دعما لاستخدام خرائط جوجل في وضع الأوفلاين، فإذا كنت مهتما باستخدام هذه الميزة الرائعة يجب عليك اتباع بعض الإجراءات الاستباقية لتنزيل منطقة الخريطة محل الاهتمام عند الاتصال بالإنترنت لاستخدام وضع عدم الاتصال بخرائط جوجل.



ولكن قبل تنزيل الخريطة الخاصة بالمكان الذي تنوي الذهاب إليه، للتمكن من الاستفادة من وضع خرائط جوجل بدون الاتصال بشبكة الإنترنت، يجب أن تعلم أن هذه الخطوة يمكن أن تحتل مساحة كبيرة من هاتفك، حيث يمكن أن تستغرق خريطة واحدة فقط ما يصل إلى 1.5 جيجابايت، فإذا كان لديك هاتف ذكي يدعم تشغيل بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، فيمكنك نقل بيانات الخريطة التي تريد تشغيلها في وضع الأوفلاين إلى بطاقة SD الخاصة بك.

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خطوات تنزيل خرائط جوجل إلى بطاقة SD1. افتح خرائط جوجل Google Maps.2. اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك.3. انتقل إلى الخرائط غير المتصلة بالإنترنت Offline maps.4. اضغط على الأيقونة ذات رمز الترس.5.حدد تفضيلات التخزين أو Storage Preferences.6. قم بالتبديل إلى بطاقة SD.7. اضغط على حفظ Save.طريقة تنزيل خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال1. افتح تطبيق خرائط جوجل.2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.3. حدد الخرائط بلا اتصال بالانترنت Offline maps.4. في العادة تقدم جوجل توصيات لاتباع الخطوات المناسبة، إذا لم تكن المنطقة التي تريدها في الخرائط الموصى بها، فاضغط على تحديد خريطتك الخاصة.5. يمكنك الآن التكبير والتصغير، مما يجعل مساحة التنزيل أكبر أو أصغر، اختر المنطقة التي تريد تنزيلها.6. بعد تحديد اختيارك، اضغط على زر التحميل Download في الزاوية اليمنى السفلية، يمكنك الآن التنقل والعثور على الاتجاهات بدون اتصال بيانات.كيفية الحصول على الاتجاهات من خرائط جوجل1. افتح تطبيق خرائط جوجل أثناء الاتصال بالإنترنت.2. ابحث عن المكان الذي تريد الحصول على اتجاهات له.3. اضغط على الاتجاهات Directions، ثم انقر خيار المعاينة Preview.4. من زر ابدأ Start، ستنزل جوجل جميع المعلومات الخاصة برحلتك من البداية وتبقيك على الطريق حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.