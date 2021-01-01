تطلق الصين 9 أقمار صناعية

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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA" اليوم الخميس عن نجاحها بإطلاق 9 أقمار صناعية جديدة إلى مدارات الأرض.



وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للإدارة "نجحت CNSA اليوم الخميس بإطلاق 9 أقمار صناعية جديدة إلى مدارات الأرض، هذه الأقمار ستستخدم لتوفي خدمات تكنولوجيا الشبكات الذكية".



وأشار البيان إلى "أن الأقمار المذكورة أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-2C، أطلق من مطار Xichang الفضائي جنوب غرب البلاد، تمام الساعة 12:00 بتوقيت بكين (7:00 بتوقيت موسكو)، وأن عملية الإطلاق هذه أصبحت العملية رقم 422 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائية".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار التي أطلقت اليوم هي جزء من كوكبة أقمار صناعية تستحدثها شركة Geely الصينية، وستستخدم هذه الأقمار لتوفير خدمات التقنيات الذكية لوسائل النقل، وكذلك في مشاريع حماية البيئات البحرية.وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد طورت برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وطورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية، فضلا عن مواصلة مشروع محطتها المدارية في الفضاء، كما نفذت العام الماضي 55 عملية إطلاق فضائي.