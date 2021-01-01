ترقبوا ظاهرة فلكية لم تحدث منذ سنوات..بدءا من الجمعة..

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ظاهرة فلكية

يترقب المهتمون بظواهر الفلك، ظاهرة "مثيرة"، بدءا من يوم الجمعة عندما تصطف خمسة كواكب في مسار شبيه بالقوس، حول الشمس.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الكواكب الخمسة التي تصطف قبل الفجر هي عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري.

وبحسب بيان صادر عن جمعية الفلك الأميركية، فإن آخر مرة اصطفت فيها الكواكب الخمسة على هذا النحو كانت في سنة 2004.

ويتعين على الراغبين في رؤية الظاهرة، أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن يظروا إلى جهة الشرق.

وفي الأيام الأولى من يونيو الجاري، لا سيما في يومي الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق.

وذكر المصدر أنه مع رصد قوس بيضاوي إلى جهة الجنوب الشرقي في السماء، يظهر كوكب المريخ قريبا من المشتري، فيما يتخذ زحل موقعه في ذيل القوس.

أما كوكب عطارد الذي سيدخل في هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري، فلن يكون مرئيا على الأرجح، إلا في حال كان الأفق صافيا وواضحا للغاية.
ويرى خبراء أن المهتمين بهذه الظاهرة قد يحتاجون إلى منظار، رغم أن هذه الكواكب الخمسة توصف في العادة بكواكب العين المجردة، لأن رؤيتها لا تحتاج إلى تلسكوب عندما يكون الجو ملائما.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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