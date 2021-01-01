تطور آبل معالجات جديدة لهواتف iPhone 14



آبل آبل

تعمل شركة آبل الأمريكية، على تطوير جيل جديد من المعالجات لهواتفها وحواسبها المحمولة.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل تطور معالجات جديدة لهواتف IPHONE 14 التي من المفترض أن تطرح خريف العام الجاري.



وتشير المصادر إلى "أن المعالجات الجديدة التي ستحمل اسم A16 ستطور بتقنية 4 نانومتر، وستعتمد معيارية TSMC N4P، وستستعمل مع هواتف الفئة العالية iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، كما تعمل أيضا على تطوير معالجات A17 وفق تقنية 3 نانومتر ستستعملها مع هواتف آيفون التي ستطرح عام 2023".

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وستأتي معالجات A16 المنتظرة بست أنوية على الأغلب، نواتان منهما ستأتيان بسرعة أداء عالية جدا، ونواتان ستكونان مسؤولتين عن نظام توفير استهلاك الطاقة.وكان المحلل الشهير مينج تشي كو قد أشار في وقت سابق "إلى أن معالجات آبل القادمة ستعمل مع ذواكر الوصول العشوائي LPDDR 5 التي توفر سرعة أكبر في التعامل مع البيانات، وتساعد على التقليل من استهلاك شحن البطارية في الأجهزة الذكية بنفس الوقت".