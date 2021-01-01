تطور آبل معالجات جديدة لهواتف iPhone 14

تعمل شركة آبل الأمريكية، على تطوير جيل جديد من المعالجات لهواتفها وحواسبها المحمولة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل تطور معالجات جديدة لهواتف IPHONE 14 التي من المفترض أن تطرح خريف العام الجاري.
وتشير المصادر إلى "أن المعالجات الجديدة التي ستحمل اسم A16 ستطور بتقنية 4 نانومتر، وستعتمد معيارية TSMC N4P، وستستعمل مع هواتف الفئة العالية iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، كما تعمل أيضا على تطوير معالجات A17 وفق تقنية 3 نانومتر ستستعملها مع هواتف آيفون التي ستطرح عام 2023".
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