تنطلق في مصر خلال أيام..سيارة صينية جديدة

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خلال أيام قليلة ستطرح شركة الرخا التجارية RTC سيارة جديدة قادمة من الصين للسوق المحلي، وهي سيارة فورثينج T5 Evo التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وسيتم تقديمها محليا بثلاثة فئات مختلفة سيتم الإعلان عن أسعارهم قريبا.



جدير بالذكر أن شركة فورثينج الصينية تعتبر علامة تجارية فرعية لمجموعة دونج فينج الصينية، وبدأ تصنيع هذه السيارة في 2020، وذلك بمصنع المجموعة في الصين.



ويتوقع أن يتم تقديم السيارة بنفس المحرك الذي تطرحه الشركة مع هذه السيارة في الاسواق الأخرى، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 192 حصان وعزم 285 نيوتن متر.