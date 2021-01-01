بقيادة رحالة مصري جولة دراجات كهربائية للتوعية بالتغيرات المناخية



دراجات كهربائية دراجات كهربائية

في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27؛ تدعم وزارة البيئة مبادرة تحت عنوان “ The ride to COP27 “، حيث سيقود الرحالة علي عبده جولة دراجات كهربائية تجوب 6 محافظات ومدن في شمال وشرق مصر، وذلك بالتعاون مع كلاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”.



وتهدف المبادرة إلى رفع وعي الشباب بأزمة تغير المناخ، وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني و القطاع الخاص والأفراد في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ 27، وذلك من خلال جولة دراجات كهربائية.



خط سير مبادرة ” جولة إلى قمة المناخ 27 “

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وتنطلق جولة الدراجات الكهربائية من القاهرة يوم السبت القادم الموافق 4 يونيو لزيارة محافظة السويس مرورا بالعين السخنة ثم زيارة محافظة الاسماعيلية يليها محافطة بورسعيد، وفي اليوم التالي تتوجه الجولة من من بورسعيد لزيارة دمياط لينضم المشاركون في الجولة إلى المبادرة البيئية Climathon Egypt Series 2022 التي تقام في المحافظة ،ذلك بحضور المحافظ، ثم التوجة لزيارة رشيد يليها الاسكندرية.وتأتي المبادرة بالتزامن مع يوم البيئة العالمي وتشارك فيها بعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة والمناخ، بالإضافة إلى عدد من الشباب، وخلال جولة المبادرة سينظم القائمين عليها مجموعة من الأنشطة والفاعليات في المدن المختلفة التي ستزورها الدراجات الكهربائية لنشر تجارب وقصص نجاح في رفع الوعي ومكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.جدير بالذكر أن علي عبده قد سجل رقماً قياسياً في موسوعة جينيس لأطول مسافة قيادة على دراجة كهربائية خلال 24 ساعة، حيث تمكن من القيادة لمسافة 919.87 كم، في 17 سبتمبر من عام 2021، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتماده سفيراً للتنمية المستدامة في مارس الماضي.