ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية خلال 3 سنوات

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توقعت "بلومبرج إن إي إف" ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتزداد أكثر من ثلاثة أضعاف المبيعات العام الحالي 2022 لتبلغ 20.6 مليون سيارة في عام 2025، وهو رقم أعلى بكثير من 14 مليوناً المتوقعة قبل عام واحد فقط.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع متوسط سعر صفقة سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة متجاوزة الـ65 ألف دولار في أبريل الماضي، بزيادة 16% عن العام السابق وفقاً لبيانات "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive)

وفي تحليل بلومبرج فاق هذا الرقم المكاسب المحققة في إجمالي أسعار السيارات الجديدة خلال نفس الفترة، ووضع المركبات الكهربائية بشكل مباشر في نفس فئة أسعار السيارات الفاخرة.



في الوقت نفسه، تحذر "بلومبرج إن إي إف" من أن قيود توريد المواد الخام من شأنها تأخير التوقيت المحدد الذي كان مقرراً أن تحقق فيه السيارات الكهربائية تكافؤاً سعرياً مع السيارات العاملة بمحرك الاحتراق. ووفقاًا للتوقعات فإن هناك فجوة آخذة في الاتساع أيضاً بين معدلات تبني السيارات الكهربائية في الاقتصادات الغنية والناشئة، ما يوضح أن التحول قد "لا يكون عادلاً"

ومن جانبها تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن حزم البطاريات قد تصبح أغلى بنسبة 15% هذا العام، بعد انخفاض دام لأكثر من عقد. ورغم أن تدفق الموديلات الجديدة يدعم مبيعات السيارات الكهربائية حالياً، فإن "ضمان النمو المستقبلي سيتطلب جهوداً أكبر لتنويع تصنيع البطاريات وإمدادات المعادن الهامة، وبالتالي خفض مخاطر الاختناقات وارتفاع الأسعار"، بحسب تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية.



