مرسيدس تكشف عن GLC 2023 الجديدة كلياً



GLC 2023 GLC 2023

كشفت مرسيدس عن الجيل الجديد من سيارتها الأكثر مبيعاً على الإطلاق GLC 2023.



من حيث التصميم الخارجي تبدو السيارة محافظة قليلاً ولا توحي بأنها جيل جديد، مع ذلك فإن التحديثات التقنية والميزات الجديدة في السيارة ستوفر للسائقين والركاب كل ما هو متوقع في فئتها. تحمل مرسيدس GLC معلوماتي بشاشة وسطية قياس 11.9 إنش ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش للسائق. وتحصل السيارة على دعم الهواتف الذكية من خلال أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي. ويحصل الركاب على مقاعد مدفأة ويحصل السائق على حماية ملف القيادة بالبصمة. وتقول مرسيدس أنه يمكن للمالكين الحصول على ترقيات السيارة عبر الإنترنت.



تقول مرسيدس نفسها إنها حسّنت أسلوب الميزات الإضافية حيث تقدم الميزات الأكثر طلباً مع بعضها البعض مثل ميزة مساعد الركن النشط مع نظام الكاميرات المحيطية، وتقدم حزمة مساعدة السائق أنظمة مثبت السرعة التكيفي ومساعد التوجيه النشط وقارئ إشارات المرور. من ناحية أخرى توفر حزمة Guard 360 نظام مراقبة نشط لمحيط السيارة وحماية السيارة المتوقفة من السحب.

قد يعجبك أيضا...

تأتي السيارة بفئة GLC 300 الأساسية بمحرك 2.0 لتر يتميز مع نظام هجين خفيف 48 فولت، وينتج 258 حصان وعزم 399 نيوتن-متر وبدفع للعجلات الخلفية، وتحصل GLC 300 4MATIC على نظام الدفع الرباعي. وفي الحالتين تحمل السيارة ناقل الحركة أوتوماتيكي من تسع سرعات وتسارع 0-100 كم/س في 6.3 ثانية وسرعة قصوى 210 كم/س.