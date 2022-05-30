سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1872 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 676 جنيها.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 866 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1015جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1160 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5075 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10150جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو20300 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,170جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفع سعر الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس مع تلقيه دعما من انخفاض الدولار وبيانات تظهر ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.