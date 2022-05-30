سعر الدولار الآن الرسمي في مصر مقابل الجنيه الجمعة 3-6-2022



اسعار العملات اسعار العملات

سعر الدولار الجديد الرسمي اليوم في مصر صباح الجمعة 3-6-2022، مازال متوقفا عند سعر الخميس 2-6-2022.وسجل الدولار في البنك المركزي الجمعة، 18.5992عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.6783. وسجل الدولار في البنك المركزي الخميس، 18.5783عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.6583. وكان الدولار، سجل في البنك المركزي، أمس الأربعاء، 18.5475عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.6283.



أسعار الدولار في مصر شهدت ثباتا سعريا على مدار ما يقرب من أسبوع، ولكن سعر الدولار والعملات الأجنبية شهد تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية منذ الاثنين 23-5-2022، والثلاثاء 24-5-2022.



أسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 18.5992، وللبيع 18.6783.

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