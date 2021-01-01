يخفض السكر في الدم .. فوائد التين الشوكي



التين الشوكي التين الشوكي



هل تعلم فوائد التين الشوكي؟.. فهو أحد أنواع الفاكهة التي تنمو على أطراف أحد أنواع الصبار، فإن ثمرة التين الشوكي تأخذ الشكل الأسطواني، قشرتها من الخارج بها شوك ذات لون أخضر وهناك لون أصفر، وأيضا هناك لون أحمر، أما من الداخل فهناك ثمرة شديدة الحلاوة ولذيذة ذات رائحة تشبه رائحة الخيار.







فوائد التين الشوكي

وتتعدد فوائد التين الشوكي، فهي قادرة على خفض مستوى السكر في الدم بنسبة تتراوح بين 17 - 48%، وذلك من خلال أنها ضمن الفاكهة التي تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين، والذي يعمل على امتصاص الجلوكوز من الدم، كما يعمل على ضبط معدل الضغط في الدم، خاصة لأصحاب الضغط المرتفع.

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فوائد التين الشوكي الأحمروعن فوائد التين الشوكي الأحمر، فهو أحد أنواع التين الشوكي التابع شجرة الصبار، فهناك أكثر من 200 نوع من الصبار، بعضهم غير مناسب للتناول وقد يكون سام للغاية، أما التين الشوكي من ضمن أنواع الصبار المفيدة للجسم، حيث نعرض في السطور التالية فوائد التين الشوكي.يعد التين الشوكي ضمن الفاكهة القادرة على خفض معدل السكر في الدم بنسبة تصل إلى 48%.كما أن التين الشوكي يحتوي على مضادات الأكسدة ونسبة عالية من الألياف تعمل على تنظيف القولون العصبي.وأيضا يعمل على التخلص من حالة الإمساك.بالإضافة إلى أن التين الشوكي يساعد على تنظيم عملية الهضم.كما يقى التين الشوكي من الإصابة بسرطان القولون العصبي وأيضا قرحة المعدة.وأيضا يعمل على تحسين صحة القلب والشرايين فهو يتضمن على البوتاسيوم والألياف.كما يعمل أيضا على خفض مستوى الضغط في الدم.بالإضافة إلى أنه يعمل على خفض مستوى الكولسترول في الدم.كما يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم وذلك لأن التين الشوكي يحتوي على فيتامين ج وأيضا فيتامين ه.يخلص الجسم من السموم التي قد تكون في الكبد أو الكلي.وكذلك يحسن من عملية الأيض.يساعد على زيادة إنتاج كرات الدم البيضاء.وأيضا يساعد على حماية اللثة من الإصابة بالالتهابات.وكذلك يحمى الفرد من الإصابة بالتهاب الأعصاب وآلام العظام.بالإضافة إلى أنه له القدرة على خفض الوزن.وأيضا يعمل على حماية البشرة من الإصابة بالتصبغات.كما له القدرة على إزالة الهالات السوداء وعلامات الشيخوخة.ويعمل على علاج تقصف الشعر والهيشان.فوائد التين الشوكي لمرضى السكروعن فوائد التين الشوكي لمرضى السكر، فهو له قدرة على خفض مستوى السكر في الدم بنسب كبيرة بعد تناول معدل 100 جرام في اليوم، فقد يخفض مستوى السكر بنسبة تتراوح بين 17% إلى 48% في الجسم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في مشاكل صحية تؤدي إلى تعرض الشخص إلى هبوط حاد في مستوى السكر في الدم، ومن ثم التعرض إلى غيبوبة سكر.فوائد التين الشوكيفوائد التين الشوكي للمعدةوعن فوائد التين الشوكي للمعدة، فهو يعمل على تنظيم حركة الأمعاء، والتخلص من حالة الإمساك الحادة، إلا أن الإفراط في تناول التين الشوكي قد يكون السبب وراء الإصابة بالإسهال، وأيضا الشعور بالغثيان، بالإضافة إلى الإصابة الغازات في المعدة.فوائد التين الشوكي للوجهوحول فوائد التين الشوكي للوجه، فهو يعمل على وقاية الفرد من الإصابة بالتصبغات، وأيضا يساعد على إزالة الهالات السوداء تحت العين، وأيضا يقلل من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد في الوجه، ويعمل على تنقية الوجه وصفائه.فوائد أوراق التين الشوكي للمفاصلوحول فوائد أوراق التين الشوكي للمفاصل، فهي تعمل على تخفيف حدة الالتهابات، وأيضا تسكين آلام المفاصل، وليس ذلك فقط بل يساعد على حماية الفرد من الإصابة بهشاشة العظام، وأيضا آلام الركبة.