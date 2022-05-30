تستهدف «المصرية للاتصالات» 46.5 مليار جنيه إيرادات خلال 2022 وأرباح تشغيلية بقيمة 18.6 مليارا



الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تستهدف إيرادات بقيمة 46.6 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) وأرباح تشغيلية بقيمة 18.6 مليار جنيه( مليار دولار)



جاء ذلك خلال فعاليات توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة اليوم،في مجالات البنية التحتية والتجوال والإتاحة لمدة 10 سنوات بقيمة 17 مليار جنيه.



وأشار المهندس عادل حامد، إلى أن الشركة تستهدف تعظيم حجم إيراداتها عبر التنويع في محفظتها الاستثمارية وزيادة استثماراتها في المجالات النوعبة التي تقدمها الشركة وعلى رأسها خدمات المحمول والانترنت الثابت إلى جانب خدمات الكابلات البحرية.

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ولفت إلى أن الشركة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه ، ونعمل على تعظيم الاستفادة من هذا التطوير الذي يخدم جميع شركات الاتصالات في السوق المصري.وحققت المصرية للاتصالات إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 بنسبة نمو قدرها 12? مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22? مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74? من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.ونوه عادل حامد، إلى أن الشركة تمكنت من تجاوز العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية من عام 2022 وتعمل على تطوير ادائها المالي من خلال نمو الايرادات وترشيد النفقات لإكساب الشركة المرونة اللازمة لمواجهة المزيد من التحديات مع تعزيز قيمة الشركة والحفاظ عليها،”وأضاف: “ترتكز استراتيجية الشركة في سبيل تحقيق تلك الاهداف على تطوير خبرة العملاء، فقد وضعت الشركة خطة عمل متكاملة تستهدف كل نقاط الاتصال مع العملاء للانتقال من تحسين جودة الخدمات المقدمة فقط إلى الاهتمام بخبرة العميل على كل المستويات من تصميم المنتجات إلى الارتقاء بطريقة توصيل الخدمات وتحسين خدمة العملاء ما بعد البيع على مستوى وحدات الأعمال المختلفة.