بعد الحكم بحبسه .. تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن المحلل الشرعي



المحلل الشرعي محمد الملاح المحلل الشرعي محمد الملاح

كشفت تحريات الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، التي حصل عليها القاهرة 24، تفاصيل ما توصلت إليه لفحص المقطع المصور موضوع البلاغ ضد المحلل الشرعي محمد الملاح.



فيديو المحلل الشرعي محمد الملاح

فتبين من التحريات أن الفيديو مذاع على القناة الفضائية المسماة MBC مصر، وتبين أن تاريخ إنشاء المقطع هو 7 اکتوبر 2021 ومدته 27 دقيقة و26 ثانية، وعدد مشاهداته 44 ألف مشاهدة.



كما تبين من تحريات الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن ذات المقطع موجود على ذات الموقع (يوتيوب) على القناة المسماة (يحدث في مصر) وعدد مشاهداته 248 ألف مشاهدة، ويمشاهدة المقطع المصور، تبين أن المتهم محمد الملاح قد أكد بالحلقة أنه تزوج 33 مرة كمحلل، وأن الزواج الواحد منهم لا يستغرق أكثر من عشرة أيام أو أسبوع، وأن تلك الزيجات قد تمت على يد ماذون، وأنه لا يتقاضى أجرأ مقابل ذلك، وأنه عرض عليه أن يتزوج كمحلل دون الدخول بالزوجة مقابل مبلغ مالي الا أنه كان يرفض أن يتزوج بدون الدخول.

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تحريات قضية محمد الملاحكما جاء في تقرير فحص الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للفيديو المذكور، أن المذيع شريف عامر سأل محمد الملاح عن كيفية تعرفه على تلك الزوجات، قرر له أنه يتعرف عليهن عن طريق وجود أصدقاء مشتركين، وقام شريف عامر بعرض صورة على الشاشة من صفحة على موقع الفيس بوك باسم "محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله " وسأله عما اذا كانت تلك الصفحة تخصه فقرر أنها صفحته.ه كما تم الدخول على شبكة الانترنت موقع اليوتيوب، وتبين وجود فيديو باسم "المحلل الشرعي محمد الملاح يستغيث بسيد على عالهواء ويكشف فبركة تصريحاته مقابل 150 ألف جنبه"، ويمشاهدته تبين نفى محمد الملاح أنه سبق وأن تزوج 33 مرة.المحلل الشرعي محمد الملاحوذكرت حيثيات الحكم أن ما سبق ذكره من تحريات أثبتته النيابة العامة من إنه بالدخول على شبكة الانترنت على موقع فيسبوك والبحث عن صفحة باسم ا محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله، فتبين لنا وجود صفحة بذات الاسم.حبس المحلل الشرعي محمد الملاحوبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، والحريات واعترافات المتهم، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محمد الملاح المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمع.