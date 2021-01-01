برقم هاتف قديم يفتتح مهرجان أفلام السعودية

أطلق مهرجان أفلام السعودية دورته الثامنة مساء الخميس على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران بمشاركة 80 فيلما سعوديا وخليجيا.
يتنافس على جوائز المهرجان 36 فيلما بين طويل وقصير من بينها ثمانية أفلام خليجية بجانب 44 فيلما ضمن برنامج العروض الموازية.
وشمل حفل الافتتاح تكريم اسم الممثل السعودي الراحل خليل الرواف (1895-2000) وكذلك اسم المخرج والمنتج الكويتي الراحل خالد الصديق (1945-2021) كما شمل الحفل إعلان أسماء الأعمال الفائزة في مسابقة السيناريو غير المنفذ والتي استقبلت هذه الدورة 235 مشاركة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!