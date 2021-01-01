أطعمة للحصول على شعر كثيف وتسريع نموه

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كل ما نريده هو شعر كثيف ولامع، لكن عاداتنا السيئة في أسلوب الحياة والعوامل الخارجية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية والماء، تحطم أحلامنا في الحصول على حجم جيد للشعر، شعرك هو تاجك الدائم، وما نأكله هو الذي ينعكس على بشرتنا وخصلاتنا، وفقا لما نشره موقع " healthshots".







4 أطعمة للحصول على شعر كثيف وتسريع نمو الشعر:

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اللبن الرائبتناول اللبن الرائب مع إضافة القليل من الملح إليه، ويجب تجنب تناول اللبن الرائب الذي يتم تبريده واستهلاكه دائمًا في درجة حرارة الغرفة. الكمية اليومية الموصى بها من اللبن الرائب هي 75-90 جرام.الزبيبالزبيب الأسود مليء بالحديد ومن الأفضل تناوله في صورة منقوعة، كما أنها غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي قد تساعدك في الحصول على بشرة متألقة وشعر كثيف، يجب على المرء أن يأكل في 7-8 زبيب كل يوم للحصول على شعر طويل ولامع.بذور السمسمتساعد بذور السمسم ، التي تعتبر مصدرًا مثاليًا للبروتين النباتي ، شعرك على النمو وزيادة حجمه، تحتوي كل 30 جرامًا من بذور السمسم على حوالي 5 جرام من البروتين، تناول 1 ملعقة صغيرة من بذور السمسم المحمص يوميًا للحصول على شعر كثيف، تحمص دائمًا جيدًا قبل الاستهلاك لتحسين الهضم.أوراق الكارياستهلك أوراق الكاري في طعامك للحصول على كمية جيدة من البروتين وفيتامين B و C وبيتا كاروتين فيه، تمنع هذه الصفات الغذائية الشعر من الترقق وتعزز نمو الشعر أو مضغ 3-5 أوراق كاري أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد أيضًا في تسريع نمو الشعر.