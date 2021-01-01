«مجرد طفيليات»نقيب الصيادين يكشف حقيقة وجود ديدان في الأسماك:

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كشف أحمد نصار نقيب الصيادين تفاصيل ظهور ديدان في أسماك نهر النيل بقرية ميت دسيس بالدقهلية، لافتًا إلى انه عند تغيير فصلي الشتاء والصيف تحدث عملية نمو الطفيليات «سنويا بتحصل تغيرات ما بين الشتاء والصيف بتظهر تغيرات في المياة وبتحصل عملية الطفيليات دي ودي مش ديدان بمعنى ديدان لكن زي الطفيليات كده نتيجة المياه الراكدة».



وأوضح نقيب الصيادين في تصريحات تلفزيونية أن هذه الطفيليات تدخل في خياشيم الأسماك، وتؤثر على الأسماك نفسها وتعمل على قتلها مشيرًا أنها لا تؤثر على الصحة العامة للإنسان.



تؤثر على انتاج الأسماك

وأشار إلى أن هذه الطفيليات تؤثر على انتاج الأسماك سواء في بحيرة المنزلة أو بحيرة قارون مؤكدًا أنهم طالبوا في وقت سابق أن تكون هيئة الثروة السمكية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهورية، وأن الحكومة استجابت وأنشات الجهاز القومي لحماية وتنمية الثروة السمكية والبحيرات.

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وأكد القانون أقر بتشكيل مجلس إدارة تكون نقابة الصيادين ممثلة فيه، لافتًا إلى أن الجهاز لم يكتمل تشكيل مجلس إدارته حتى الآن وأن الجهاز أصدر قرار منذ شهرين بتشكيل لجنة لاستلام وتفريغ الزريعة في البحيرات مؤكدًا أن البحيرات لم يتم ضح زريعة فيها منذ فترة «النسبة اللي موجودة قليلة والتكاثر ضعيف والإنتاج قليل، فالديدان دي بتزيد بشكل كبير وبتأثر».