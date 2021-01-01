وزارة التعليم العالي تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية



وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي



تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة من أجل مواجهة الكيانات الوهمية وحماية الطلاب من عمليات النصب.







بينما قال الطالب م. أ ، إن الكيانات الوهمية تجذب الطلاب لأنها تستقبلهم بمجموع أقل من الكليات والمعاهد التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم كافة الدعم للطلاب لمواجهة هذه الكيانات خاصة من خلال التوعية المستمرة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح أ . ص ، أن الكيانات الوهمية أصبحت منتشرة ولكنه كثيرا ما يواجه هذه المشكلة ولكن لا يقع في فخ هذه الكيانات بسبب القائمة بالجامعات والمعاهد المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، إنه قد تم تشكيل لجنة مُتخصصة لرصد كافة الأنشطة التسويقية لهذه الكيانات الوهمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن ثم فستقوم هذه اللجنة برفع تقارير دورية للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وأضاف عبد الغفار أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات الوهمية من جانب لجان الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن قد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.وأكد أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصةً في المجال الطبي خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدّعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات؛ بغرض استغلال الطلاب.تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية الضيافة الجوية Bright Star"، والكائن مقرها ( 26 علي أمين – امتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر - محافظة القاهرة)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والثانوية الأزهرية، وثانوي السياحة والفنادق، بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بسنة التخرج، لتأهيلهم للعمل في مجال الضيافة الجوية، على أن تكون مدة الدراسة عامين دراسيين بشهادة تزعم اعتمادها من وزارة الخارجية.وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة مُحافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبة السيد الطيار وزير الطيران المدني لإعمال شأن وزارة الطيران المدني واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُنشأة الوهمية، ومُخاطبة السيد اللواء أ ح/ أمين عام وزارة الدفاع لإعمال شأن وزارة الدفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:? موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلميhttp://mohesr.gov.eg? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)https://www.facebook.com/MOHESREGYPT? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)https://www.instagram.com/mohesregypt/? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)https://twitter.com/Mohesregypt? قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العاليhttps://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl