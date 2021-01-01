جامعة عين شمس تكشف الاجراءات المتبعة اثناء امتحانات نهاية العام



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجرى على مدار ثلاث فترات يوميا ، ويتم عرض الجداول تباعاً علي شاشات موجودة بطرقات الكلية ، ويبلغ زمن اللجنة ساعتين تفصل بين كل لجنة وأخرى ساعة واحدة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.





وأكد الدكتور محمد صافي علي تطبيق كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات





واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 .

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت ادارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وهي كالآتي:ممنوع اصطحاب التلفيون المحمول او اي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم احالة الطالب الي الشئون القانونية.التاكد من كتابة نموذج الاختبار ورقم الحلوس علي ورقة الاجابة وكذلك ورقة الاسئلة هي مسئولية الطالب شخصيا.ضرورة الالتزام بارتداذ الكمامة الواقية.عدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب.