جامعة عين شمس تكشف الاجراءات المتبعة اثناء امتحانات نهاية العام

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجرى على مدار ثلاث فترات يوميا ، ويتم عرض الجداول تباعاً علي شاشات موجودة بطرقات الكلية ، ويبلغ زمن اللجنة ساعتين تفصل بين كل لجنة وأخرى ساعة واحدة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.
وأكد الدكتور محمد صافي علي تطبيق كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات
واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 .
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