بخطوات سهلة .. طريقة عمل الزلابية بالشكولاتة



الزلابية بالشكولاتة الزلابية بالشكولاتة



قدم الشيف أسامة السيد،، طريقة عمل الزلابية بالشكولاتة.





طريقة عمل:



الزلابية بالشكولاتة

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مكونات1: كوباية دقيق2:معلقه كبيرة نشا3:معلقه كبيرة خميره4:معلقه كبيرة سكر5:معلقه صغيرة من الفانيليا +رشه ملح6:معلقه كبيرة من الكاكاو + زيت7:شرباتالتحضير :- يخلط الدقيق والنشا والخميرة والفانيليا والسكر والملحيضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوامتغطى العجينة وتترك لتتخمرتقلب العجينة وتقسم إلى جزأينيضاف الكاكاو إلى جزء من عجينة الزلابية ويقلب الخليط مع إضافة القليل من الماءتغمس معلقة صغيرة في الزيت أو الماء ويقطع بها خليط الزلابيةتقلى الزلابية في الزيتتقطع الزلابية بالشوكولاتة بمعلقه صغيرة مبللة بالزيت أو الماء وتقلى فى الزيت أيضاً- للحصول على زلابية مقرمشة لفترة أطول تقلى قليلاً في الزيت ثم تترك لتبرد ثم تقلى في الزيت مرة أخرى- توضع الزلابية والزلابية بالشوكولاتة في الشربات البارد.