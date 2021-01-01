بخطوات سهلة .. طريقة عمل الزلابية بالشكولاتة

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صورة الخبر: الزلابية بالشكولاتة
الزلابية بالشكولاتة


قدم الشيف أسامة السيد،، طريقة عمل الزلابية بالشكولاتة.


طريقة عمل:

الزلابية بالشكولاتة

مكونات

1: كوباية دقيق

2:معلقه كبيرة نشا

3:معلقه كبيرة خميره
4:معلقه كبيرة سكر

5:معلقه صغيرة من الفانيليا +رشه ملح

6:معلقه كبيرة من الكاكاو + زيت

7:شربات

التحضير :

- يخلط الدقيق والنشا والخميرة والفانيليا والسكر والملح



يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام



تغطى العجينة وتترك لتتخمر



تقلب العجينة وتقسم إلى جزأين



يضاف الكاكاو إلى جزء من عجينة الزلابية ويقلب الخليط مع إضافة القليل من الماء



تغمس معلقة صغيرة في الزيت أو الماء ويقطع بها خليط الزلابية



تقلى الزلابية في الزيت

تقطع الزلابية بالشوكولاتة بمعلقه صغيرة مبللة بالزيت أو الماء وتقلى فى الزيت أيضاً



- للحصول على زلابية مقرمشة لفترة أطول تقلى قليلاً في الزيت ثم تترك لتبرد ثم تقلى في الزيت مرة أخرى



- توضع الزلابية والزلابية بالشوكولاتة في الشربات البارد.

المصدر: elbalad

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