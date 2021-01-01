مفاجأة .. البقدونس يساعد في علاج هشاشة العظام



البقدونس البقدونس



يعاني عدد كبير من الأشخاص من هشاشة العظام وضعفها ويعد البقدونس من النباتات الخارقة التى تساعد في علاج هذه الأمراض.



و ذكر موقع هيلث لاين ان عشبة البقدونس من أفضل النباتات التي تساعد في تقوية صحة العظام والحماية من الهشاشة



وأوضحت أن البقدونس يحسن صحة العظام حيث تحتاج عظامك إلى فيتامينات ومعادن معينة بكميات متفاوتة لتبقى صحية وقوية.

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البقدونس مليء بفيتامين ك وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام .يساعد فيتامين ك في بناء عظام أقوى من خلال دعم خلايا بناء العظام التي تسمى بانيات العظم وينشط هذا الفيتامين بروتينات معينة تزيد من كثافة المعادن في العظام ومقياس لكمية المعادن الموجودة في عظامك .كثافة العظام مهمة ،حيث أن انخفاض كثافة المعادن في العظام يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالكسور خاصة عند كبار السن .تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك مثل البقدونس قد يقلل من خطر الإصابة بالكسور .وجدت إحدى الدراسات أن تناول فيتامين ك كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالكسور بنسبة 22?.قد تكون المدخول الغذائي النموذجي لفيتامين ك أقل من المستويات المطلوبة لتحسين كثافة المعادن في العظام وتقليل مخاطر الكسر، لذلك فإن تناول أطعمة مثل البقدونس قد يفيد صحة العظامالبقدونس غني بفيتامين ك وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام المثلى. ارتبط تناول الأطعمة الغنية بهذه المغذيات بتقليل مخاطر الإصابة بالكسور وتحسين كثافة المعادن في العظام.