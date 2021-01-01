لعمل كب كيك الكريمة بالفراولة



كيك الكريمة بالفراولة كيك الكريمة بالفراولة



يعد كب كيك الكريمة من الاكلات الشهية التى يحبها الاطفال والكبار ومذاقها شهي وطيب وشكلها جذاب.



نقدم لكم طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كب كيك الكريمة والفراولة

للكب كيك

ثلاثة أرباع كوب سكر

6 ملعقة كبيرة ساور كريم

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بياض بيض درجة حرارة الغرفة

1 و ربع كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

6 ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة كبيرة ماء

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للفروستنج1 كوب فراولة مجمدة1 كوب زبدة درجة حرارة الغرفة4 كوب سكر بودرة4 ملعقة كبيرة ماء او لبن بودرةكريمة خفقملحللتوبينجتوت فريشفراولة فريشفراولة مفرومةالفيلينجنصف كوب كريمة باردةربع كوب سكر بودرةنصف ملعقة صغيرة فانيليا85 جرام جبنة كريمينصف كوب فراولة مقطعةبودرة كريمة خفقلبنطريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة:للفيلينج* تخلط باقي المكونات ثم تضاف الكريمة المخفوقة.للفروستينج* يخفق 2 كيس بودرة كريمة خفق مع اللبن بشكل جيد.* تهرس الفراولة المجمدة مع السكر البودرة وباقي المكونات ثم تضاف الكريمة المخفوقة.للكب كيك* يخفق الساور كريم والماء مع السكر والبيض والفانيليا ثم الزبدة ثم الجبن الكريمي.* يضاف اللبن ثم الماء والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر.* يصب الخليط في صينية كب كيك مبطن بورق الكب كيك ثم يخبز بالفرن.* تقطع القطعة العلوية للكب كيك ويحشى بالفيلينج ثم يغطى مرة أخرى بالجزء العلوى.* يضاف الفروستينج ثم التوبينج ويقدم كب كيك الكريمة.