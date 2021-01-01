علامات وجود حشرة البق وكيفية التخلص منها

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد الشكاوى من ظهور العديد من الحشرات خاصة حشرة «بق الفراش» والتي تسبب إزعاجا للناس بسبب مخاطرها والألم الذي تسببه للشخص بعد لدغه.
لكن هناك بعض الناس لا يكون عندهم علم بالمخاطر المرتبطة بالحشرة وضروري جدا مواجهتها للحد منها.
وكشف الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، أن الحشرة تكون سببا رئيسيا في الإصابة بالحساسية سواء حساسية الأنف أو الصدر أو العين والجلد، وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الجرام الواحد من غبار أو تراب المنزل يحتوي على 19 ألف حشرة فراش.
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