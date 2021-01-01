علامات وجود حشرة البق وكيفية التخلص منها



حشرة البق حشرة البق



مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد الشكاوى من ظهور العديد من الحشرات خاصة حشرة «بق الفراش» والتي تسبب إزعاجا للناس بسبب مخاطرها والألم الذي تسببه للشخص بعد لدغه.





لكن هناك بعض الناس لا يكون عندهم علم بالمخاطر المرتبطة بالحشرة وضروري جدا مواجهتها للحد منها.





وكشف الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، أن الحشرة تكون سببا رئيسيا في الإصابة بالحساسية سواء حساسية الأنف أو الصدر أو العين والجلد، وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الجرام الواحد من غبار أو تراب المنزل يحتوي على 19 ألف حشرة فراش.

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وكشف الدكتور مجدي بدران عن تفاصيل مرتبطة بحشرة بق الفراش أن لها 6 أرجل بـ 3 أزواج وانها موجودة في مصر منذ سنوات طويلة تصل إلى 80 عاما، ويزيد تواجدها في فرو الحيوانات الأليفة وبالأحذية الموجودة داخل المنزل، أو داخل الأثاث المستعمل.لتفاصيل أكثر تابعونا فيديو ……