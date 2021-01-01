علامات وجود حشرة البق وكيفية التخلص منها

آخر الأخبارالأسرة والطفل › علامات وجود حشرة البق وكيفية التخلص منها

صورة الخبر: حشرة البق
حشرة البق


مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد الشكاوى من ظهور العديد من الحشرات خاصة حشرة «بق الفراش» والتي تسبب إزعاجا للناس بسبب مخاطرها والألم الذي تسببه للشخص بعد لدغه.


لكن هناك بعض الناس لا يكون عندهم علم بالمخاطر المرتبطة بالحشرة وضروري جدا مواجهتها للحد منها.


وكشف الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، أن الحشرة تكون سببا رئيسيا في الإصابة بالحساسية سواء حساسية الأنف أو الصدر أو العين والجلد، وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الجرام الواحد من غبار أو تراب المنزل يحتوي على 19 ألف حشرة فراش.


وكشف الدكتور مجدي بدران عن تفاصيل مرتبطة بحشرة بق الفراش أن لها 6 أرجل بـ 3 أزواج وانها موجودة في مصر منذ سنوات طويلة تصل إلى 80 عاما، ويزيد تواجدها في فرو الحيوانات الأليفة وبالأحذية الموجودة داخل المنزل، أو داخل الأثاث المستعمل.

لتفاصيل أكثر تابعونا فيديو ……

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علامات وجود حشرة البق وكيفية التخلص منها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56323

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager