قبل مواجهة غينيا .. رسميا إيجابية مسحة نجم منتخب مصر

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أعلن منتخب مصر اليوم الخميس إيجابية عينة المسحة التي سُحبت من محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.



وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أنه تم إجراء مسحتين جديدتين للشناوي وكليهما جاءت نتائجهما إيجابية.

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ولم يشارك الشناوي في التدريبات وفقا لبيان اتحاد الكرة وتم عزل الحارس في فندق الإقامة.أخبار متعلقةكرة طائرة – الزمالك يعلن ضم دانا شوقي من الأهليمران الزمالك – غياب إسلام جابر.. ومباراة ودية قبل مواجهة الداخليةبيراميدز يواجه اتحاد جدة في السعوديةويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.ويضم منتخب مصر بين صفوفه في حراسة المرمى كل من الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.