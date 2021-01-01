قبل مواجهة غينيا .. رسميا إيجابية مسحة نجم منتخب مصر

آخر الأخباراخبار الرياضة › قبل مواجهة غينيا .. رسميا إيجابية مسحة نجم منتخب مصر

صورة الخبر: منتخب مصر
منتخب مصر



أعلن منتخب مصر اليوم الخميس إيجابية عينة المسحة التي سُحبت من محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أنه تم إجراء مسحتين جديدتين للشناوي وكليهما جاءت نتائجهما إيجابية.

ولم يشارك الشناوي في التدريبات وفقا لبيان اتحاد الكرة وتم عزل الحارس في فندق الإقامة.

أخبار متعلقة
كرة طائرة – الزمالك يعلن ضم دانا شوقي من الأهليمران الزمالك – غياب إسلام جابر.. ومباراة ودية قبل مواجهة الداخليةبيراميدز يواجه اتحاد جدة في السعودية
ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويضم منتخب مصر بين صفوفه في حراسة المرمى كل من الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل مواجهة غينيا .. رسميا إيجابية مسحة نجم منتخب مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79557

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager