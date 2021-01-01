خالد الجندي يوضح حكم تعدد الزوجات في الإسلام



خالد الجندي خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأصل في الإسلام ليس تعدد الزوجات.



وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون أنه إذا كان الأصل التعدد لخلق الله لسيدنا آدم نساء كثيرات، ولهذا يجب على كل مسلم أن يدرك أن التعدد في الإسلام دون سبب لا يجوز، حيث يجب أن يكون للرجل أسبابه التي تدفعه إلى الزواج على زوجته، كما أنه يستطيع الزواج من غير موافقة الزوجة الأولى ولكن يجب أن تعلم بهذه الزيجة.



وقال في حديثه إنه في قديم الزمان كانت تترك الفتاة اليتيمة دون زواج، حيث كان يخاف الناس من ظلمها وينالون عقاب من الله شديد، نظرًا أنها فتاة يتيمة، ولهذا جاء القرآن ليحث الناس على الزواج باليتيمة ومعاملتها بما يحب الله ورسوله، الناس لا يرغبون في الزواج من فتاة يتميز والدها بالقوة والقسوة، خوفًا من أن يحدث أي خلاف بينهما، فكيف كانوا لا يخافون الزواج باليتيمة والله هو وكيلها ووليها؟، ولهذا جاء القرآن الكريم ليؤكد على ضرورة الزواج من اليتيمة ومعاملتها بأسلوب حسن.

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وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن السلفيين أخذوا الدين من وجهة نظرهم وحرموا أشياء هي في الأصل حلال، مثل الإشهاد على الطلاق، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نص على الإشهاد في الزواج والطلاق، كما ورد في سورة الطلاق وَ«أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، موضحًا أن السلفيين لم يستخدموا الإشهاد في الطلاق كما في الزواج.وقال ان مسألة أكل مال اليتيم، موضحًا أن القرآن اعتبر ذلك حرامًا، وجاء في القرآن الكريم أن أكل مال اليتيم هو أكل نار في البطون، وهذا أمر فيه ترهيب شديد لعدم فعل هذا الأمر في مال اليتيم.