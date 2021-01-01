موسيماني يدافع عن لاعبي الأهلي مع هجوم على الكاف



موسيماني موسيماني



دافع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن لاعبيه بعد لقطة خلع الميداليات الفضية عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما فتح النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب إقامة المباراة في المغرب.



وخسر الأهلي على يد الوداد بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء يوم الإثنين الماضي.



وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بينما حصد الوداد اللقب الثالث في تاريخه.

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وخلع لاعبو الأهلي الميداليات الفضية بعدما تسلموها على منصة التتويج، عقب نهاية المباراة، فيما رصدت عدسات الكاميرات عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، وهو يرمي ميداليته على الأرض قبل مغادرة الملعب.وقال موسيماني، في حوار مع شبكة SABC Sport الجنوب أفريقية اليوم الخميس "لا ألعب من أجل الميداليات الفضية، ألعب دائما من أجل الذهب، لا تعطني ميدالية فضية، أنا لا أريدها، خلعت ميداليتي وأعطيتها للمصور".وعندما سئل عما إذا كان خلع لاعبي الأهلي الميداليات يعد عدم احترام لمسؤولي الكاف، رد موسيماني "هل تعلم لماذا؟ أين أقيمت المباراة؟ في المغرب، متى اتخذ قرار لعب المباراة في المغرب؟".وتابع موسيماني "لا يمكن أن تقول لي إن عليّ أن أطلب من لاعبي فريقي الاحتفاظ بالميداليات".وواصل المدرب الجنوب أفريقي حديثه قائلا "أنتم تعرفون أنني شخص صريح، أتحدث مباشرة إلى الشخص المقصود، لا أتحدث في الإعلام، وإنما أواجهك شخصيًا".وأكمل "عادة كنت أتسلم ميداليتي وأذهب، لكن في هذه المرة تحدثت مع مسؤولي الفيفا والكاف، لأني أقول رأيي، قد لا يعجبك حديثي لكن لا تحجب صوتي، كن عادلا".واختتم موسيماني "إذا كنت أرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فأنا أعمل من أجل ذلك، لذلك لا تحجب صوتي، كن عادلاً، كن جيدًا لأن الجميع يستطيع أن يرى ويمكن للعالم أن يرى".