أطعمة لا تتناولها في الحر ترفع حرارة الجسم

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الحر

تحدث الوجبات التي تتناولها فرقًا في شعورك عندما يكون الجو حارًا للغاية في الخارج، حيث يحصل جسم الإنسان على 20? من الماء الذي يحتاجه من الأطعمة التي يتم تناولها خلال النهار، ويمكن للطعام أيضًا أن يجعلك تشعر بالحرارة أو البرودة اعتمادًا على ماهيتها.

ونقدم إليك الأطعمة التي لا يمكن تناولها في الحر ..

اللحوم
قد ترغب أيضًا في تجنب تناول الكثير من اللحوم أو الأطعمة الغنية بالبروتين أثناء موجة الحر، فهي تطلب مزيدًا من الطاقة الهضمية لهضم البروتين ، مما ينتج عنه حرارة في عملية تعرف باسم التوليد الحراري.

الأطعمة المدرة للبول
الأطعمة مثل المانجو والشمر والخرشوف والهليون هي مدرة للبول ، مما يعني أنها ستخرج الماء من الجسم، من الضروري أن تظل رطبًا بشكل صحيح خلال موجة الحر.

آيس كريم
الآيس كريم والأطعمة الباردة الأخرى قد تضر أكثر مما تنفع عندما تحاول التهدئة، وفقا للخبراء ، فإن تناول الطعام يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة من عملية الهضم.

إذا قمت بدمج هذا مع التبريد السريع الناتج عن الآيس كريم أو الأطعمة الباردة الأخرى ، فقد يقوم جسمك بالتعويض الزائد عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية.

بمعنى آخر ، سيزيد الشعور بالحرارة أكثر من قبل أن تبدأ في تناول الآيس كريم.

المصدر: elbalad

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