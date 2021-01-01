أطعمة لا تتناولها في الحر ترفع حرارة الجسم

تحدث الوجبات التي تتناولها فرقًا في شعورك عندما يكون الجو حارًا للغاية في الخارج، حيث يحصل جسم الإنسان على 20? من الماء الذي يحتاجه من الأطعمة التي يتم تناولها خلال النهار، ويمكن للطعام أيضًا أن يجعلك تشعر بالحرارة أو البرودة اعتمادًا على ماهيتها.
ونقدم إليك الأطعمة التي لا يمكن تناولها في الحر ..
اللحوم
قد ترغب أيضًا في تجنب تناول الكثير من اللحوم أو الأطعمة الغنية بالبروتين أثناء موجة الحر، فهي تطلب مزيدًا من الطاقة الهضمية لهضم البروتين ، مما ينتج عنه حرارة في عملية تعرف باسم التوليد الحراري.
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