الكاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية بشأن نهائي أبطال إفريقيا، وذلك بعد ما حدث خلال الفترة الماضية وأزمة ملعب النهائي بين الأهلي والوداد.
وقال شوبير في برنامجه الاذاعي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس العودة للنظام القديم في نهائيات البطولات الإفريقية وإقامتها ذهابًا وإيابًا وإلغاء النظام الحالي، وذلك بعد ما حدث خلال الفترة الماضية وأزمة ملعب النهائي بين الأهلي والوداد.
وأضاف: “من المقرر أن يقر الاتحاد الأفريقي العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من المباراة الواحدة بدءا من النسخة المقبلة للبطولة.
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