بعد اعتمادها .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس والتي يبحث عنها الآلاف من أولياء الأمور على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022 ، حيث ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس ،ستتيحها محافظة القاهرة خلال ساعات من الآن ، وتتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وكذلك يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس عبر رابط إلكتروني تتيحه محافظة القاهرة عبر موقع إلكتروني.
ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني، بعد ساعات قليلة، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني ، عبر رابط محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا .
http://eduserv.cairo.gov.eg/
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