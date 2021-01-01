بعد اعتمادها .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية



اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس والتي يبحث عنها الآلاف من أولياء الأمور على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022 ، حيث ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس ،ستتيحها محافظة القاهرة خلال ساعات من الآن ، وتتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وكذلك يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس عبر رابط إلكتروني تتيحه محافظة القاهرة عبر موقع إلكتروني.



ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني، بعد ساعات قليلة، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني ، عبر رابط محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا .

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 / بنسبة نجاح بلغت 83 % .وقالت محافظة القاهرة في بيان لها إنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653 .واعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أيضا ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87 % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%من جانبه قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .