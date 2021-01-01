تفاصيل l بوتين عولج من السرطان في أبريل.. وتعرض لمحاولة اغتيال

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد للظهور مرة أخري بعد خضوعه للعلاج في أبريل الماضي من السرطان، وذلك وفقًا لما قاله ثلاثة من قادة المخابرات الأمريكية
وحسب المجلة الأمريكية، قال المسئولون إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لحياة بوتين في مارس.
ويشعر المسؤولون رفيعو المستوى، الذين يمثلون ثلاث وكالات استخبارات منفصلة، بالقلق من أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، وهو وضع يجعل مسارًا صعبًا وغير متوقع في أوكرانيا، لكنهم يقولون إن هذا يجعل احتمالات نشوب حرب نووية أقل احتمالا.
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