تفاصيل l بوتين عولج من السرطان في أبريل.. وتعرض لمحاولة اغتيال



بوتين بوتين



أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد للظهور مرة أخري بعد خضوعه للعلاج في أبريل الماضي من السرطان، وذلك وفقًا لما قاله ثلاثة من قادة المخابرات الأمريكية



وحسب المجلة الأمريكية، قال المسئولون إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لحياة بوتين في مارس.



ويشعر المسؤولون رفيعو المستوى، الذين يمثلون ثلاث وكالات استخبارات منفصلة، بالقلق من أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، وهو وضع يجعل مسارًا صعبًا وغير متوقع في أوكرانيا، لكنهم يقولون إن هذا يجعل احتمالات نشوب حرب نووية أقل احتمالا.

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وقال أحد كبار ضباط المخابرات الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى التقارير: “قبضة بوتين قوية لكنها لم تعد مطلقة. المناورات داخل الكرملين لم تكن أكثر حدة خلال فترة حكمه، حيث شعر الجميع أن النهاية قريبة”.ويحذر المسئولون الثلاثة، أحدهم من مكتب مدير المخابرات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، وواحد من وكالة استخبارات الدفاع، من أن عزل الزعيم الروسي يجعل من الصعب على المخابرات الأمريكية إجراء تقييم دقيق لوضع بوتين وصحته.