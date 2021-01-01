السعودية تعلن شروطًا جديدة لأداء الحج

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ.

ونص التعميم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ - على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

المصدر: elbalad

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