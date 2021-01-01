تعلن أوبو عن هاتف للفئة المتوسطة Oppo A77 5G.. سعر ومواصفات



Oppo A77 5G Oppo A77 5G

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن إصدار جديد من هاتف الفئة المتوسطة Oppo A77، والذي يأتي خلفا لإصدار الشركة السابق، الذي تم الإعلان عنه خلال شهر مايو من عام 2017، مع دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، ويمتاز الطراز الجديد الداعم لتقنية 5G بتصميم أكثر حداثة ومواصفات أفضل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف أوبو الجديد Oppo A77 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة أيضا نطاق ألوان DCI-P3 يغطي الشاشة بنسبة 100?.



سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A77 5G

وحول الجزء الخلفي، يمتاز هاتف أوبو Oppo A77 5G، بجزيرة كاميرا مستطيلة الشكل، تحتوي على وحدتي فلاش LED متصلتين بإعدادات كاميرا مزدوجة العدسات، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل والتي يمكنها التقاط صور بدقة 108 ميجابكسل مع بعض الخدع البرمجية، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

قد يعجبك أيضا...

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A77، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، وامطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.ويأتي هاتف أوبو Oppo A77 5G، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجابايت، كما يدعم الهاتف توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 5 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 128 جيجابايت، ويحتوي الهاتف الذكي أيضًا على فتحة بطاقة microSD لتوسيع ذاكرة التخزين الداخلية حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت.ويحزم هاتف أوبو الجديد Oppo A77 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، أوضحت الشركة أنها يمكنها شحن 53% من نسبة البطارية في غصون 30 دقيقة، وإلى 100% في غصون 69 دقيقة.وتشمل الميزات المتبقية في هاتف Oppo A77 5G، قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ويدعم تقنية GPS، ومنفذ شحن من نوع USB -C، وتقنية الـ Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة، و شبكة واى فاى Wi-Fi 802.11ac، ويمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54، ودعم تقنية الدفع الالكتروني NFC، ومكبرات الصوت الاستريو لتجربة صوت محيط ثنائي القناة.ويتوفر هاتف أوبو A77 5G، في تصميم Oppo Glow بلونين هما الأسود والسماوي، وسيتم طرحه للبيع في تايلند اعتبارًا من 10 يونيو، مقابل سعر حوالى 290 دولار (أي ما يعادل حوالي 5 آلاف و 400 جنية مصري).