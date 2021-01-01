تطلق موتوولا أحدث هواتفها منخفضة التكلفة moto e32s

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تطلق موتوولا أحدث هواتفها منخفضة التكلفة moto e32s

صورة الخبر: moto e32s
moto e32s

أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف moto e32s منخفض التكلفة الذي ينطلق برقاقة Helio G37، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف moto e32s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90Hz، كما تشغل الشاشة نسبة 89.03% من إطار الهاتف، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G37، وذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro بفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 163.95 في 74.94 في 8.49مم، ووزن 185 جرام، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف معايير IP52 في مقاومة الماء.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطلق موتوولا أحدث هواتفها منخفضة التكلفة moto e32s

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40434

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager