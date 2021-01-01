تطلق موتوولا أحدث هواتفها منخفضة التكلفة moto e32s



moto e32s moto e32s

أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف moto e32s منخفض التكلفة الذي ينطلق برقاقة Helio G37، وبطارية بقدرة 5000 mAh.



يتميز هاتف moto e32s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90Hz، كما تشغل الشاشة نسبة 89.03% من إطار الهاتف، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.



كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G37، وذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro بفتحة عدسات f/2.4.أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 163.95 في 74.94 في 8.49مم، ووزن 185 جرام، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف معايير IP52 في مقاومة الماء.