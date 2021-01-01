هاتف Oppo A77 5G بمعالج Dimensity 810



Oppo A77 5G Oppo A77 5G

تقدم Oppo هاتف Oppo A77 5G اليوم بمعالج Dimensity 810، ومعدل تحديث 90Hz، وقدرة بطارية 5000 mAh، والذي يتوفر في 10 من يونيو بسعر 290 دولار.



يتميز هاتف Oppo A77 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تدعم معدل تحديث 90Hz، وسطوع 600 nit.



أيضاً تدعم الشاشة تدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 810، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويأتي أيضاً بميزة الذاكرة الإفتراضية التي تضيف 5 جيجا بايت رام، بينما يأتي Oppo A77 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي في microSD.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12.1، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.أيضاً يأتي A77 5G بمعايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، ويأتي بتقنية NFC، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ويتميز الهاتف بمكبرات صوتية ستريو بقنوات ثنائية لدعم المستخدم بتجربة صوتيات متعددة الإتجاهات.ويتوفر Oppo A77 5G بألوان الأزرق والأسود بسعر 290 دولار، على أن يتوفر بدءاً من 10 من يونيو في سوق تايلند.