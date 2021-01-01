تدمج جوجل Meet و Duo في تطبيق واحد

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أعلنت شركة جوجل عن دمجها لتطبيقات Duo و Meet في منصة واحدة، بحيث يكون هناك قريبًا Google Meet فقط، وتأمل عملاقة البحث أن يكون التطبيق الوحيد الذي يحتاجه المستخدمون في كل شيء تقريبًا في حياتهم.



ومن خلال الجمع بينهما، تأمل جوجل أن تتمكن من حل بعض المشاكل التي تعيق أدوات الاتصال الحديثة. ويقول خافيير سولتيرو، رئيس Google Workspace: كان من المهم فهم كيفية اختيار الأشخاص للأداة التي يستخدمونها ولأي غرض وفي أي ظرف.



وهناك العشرات من تطبيقات الدردشة المختلفة، ولكل منها قواعدها وقائمة جهات اتصالها، وبعضها لأغراض العمل والبعض الآخر لأغراض شخصية.

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وتأمل الشركة في أن تتمكن من استخدام عناوين جيميل وأرقام الهواتف لجمع كل ذلك معًا. ويقول سولتيرو: من المهم أن تكون قادرًا على الوصول بهذه الطريقة، بدلاً من الاضطرار إلى إدارة كل هذه الهويات المختلفة والتعامل مع الآثار.وظل سولتيرو يدعو إلى فكرة إمكانية الوصول هذه لمعظم فترة عمله في جوجل. وقد أدى ذلك إلى دمج الشركة لتطبيقي Meet و Chat في العديد من خدماتها الأخرى.وأصبحت Meet على مدار العامين الماضيين منصة قوية للاجتماعات والمحادثات الجماعية. بينما ظل Duo في مكانه كتطبيق مراسلة. وتعد جوجل بأنها تجلب جميع ميزات Duo إلى Meet من الآن فصاعدًا.ويؤدي Duo، الذي أطلقته جوجل في عام 2016 كطريقة سهلة لإجراء مكالمات فيديو فردية، عددًا من الأشياء المفيدة التي لا يفعلها تطبيق Meet.ويمكنك من خلال Duo الاتصال بشخص ما مباشرة – بما في ذلك رقم هاتفه – بدلاً من الاعتماد على إرسال الروابط أو الضغط على زر Meet في دعوة تقويم جوجل.تطبيق جوجل الجديد يسمى Google Meetنظرًا لأن الخدمتين أصبحت واحدة، تعتمد الشركة على تطبيق Duo المحمول باعتباره التطبيق الافتراضي. ويحصل التطبيق قريبًا على تحديث يجلب ميزات Meet إليه.ويتم في وقت لاحق من هذا العام إعادة تسمية تطبيق Duo باسم Google Meet. ويطلق على تطبيق Meet الحالي اسم Meet Original، ويتم إيقافه لاحقًا.ويحتفظ Duo بجميع ميزات مكالمات الفيديو الحالية حتى تحت الاسم الجديد. وتتضمن الميزات الجديدة خلفيات افتراضية قابلة للتخصيص في المكالمات والاجتماعات، وجدولة الاجتماعات، والدردشة أثناء الاجتماع، والمشاركة المباشرة للمحتوى، والتعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي، ومكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، وتجارب صوتية ومرئية محسنة مع إلغاء الضوضاء، والتكامل مع أدوات جوجل الأخرى مثل جيميل والتقويم والمساعد والرسائل.ويقول ديف سيترون، مدير منتج منتجات الفيديو من جوجل: كان تطبيق Duo يتمتع بقدر كبير من التطور، وخاصة في الأسواق الناشئة، حيث الاتصال بالشبكة ضئيل أو غير ثابت بدرجة كبيرة.ولكن الأمر مختلف عبر الويب، إذ إن Meet هي منصة الويب الأكثر تطورًا. وتشكل أساس النظام المدمج الجديد.وتمثل هذه محاولة أخرى من جوجل لتوحيد بعض خدماتها المتباينة، مما يجعل مجموعة خدماتها ذات معنى أكثر تماسكًا.ومع نمو Meet خلال الوباء، أصبح المكان الواضح للشركة لتركيز جهودها الصوتية والمرئية. كما تأمل الشركة أن تعني العلامة التجارية Meet أكثر من مجرد الاجتماع.يذكر أن الشركة دمجت تطبيق Meet في العديد من خدماتها بحيث يمكن أن يصبح منافسًا لتطبيقي واتساب وفيس تايم.