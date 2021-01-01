ستطلق OPPO هاتفها الذكي الجديد K series 5G الأسبوع المقبل في الهند

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صورة الخبر: OPPO
OPPO

في شهر مارس الماضي، أطلقت OPPO الهاتف الذكي K10 في الهند. يختلف الجهاز اختلافًا جذريًا عن OPPO K10 الذي تم إطلاقه في الصين حيث أن الإصدار الهندي هو جهاز 4G متوسط التكلفة.

والآن، كشف المسرب Mukul Sharma أن الشركة لديها جهاز جديد من مجموعة K في طريقه للهند والذي سيأتي مع اتصال 5G ومن المرجح أن يصل في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.

سيأتي الجهاز باللونين الأسود والأزرق، وتكشف الصور أن الهاتف الذكي به حواف مسطحة، ومستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وعدستين للكاميرا الأمامية.

يمكن أن يكون الجهاز هو إصدار Pro لـ K10 الذي تم إطلاقه مسبقًا أو OPPO K10x الذي تم رصده الشهر الماضي على منصة TENA والذي هو في الأساس عبارة عن Realme V25 5G معاد تسميته.

المصدر: بوابه المتميز

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