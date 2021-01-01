أبرزها قمر الفراولة العملاق..أهم الظواهر والأحداث الفلكية في يونيو 2022



الظواهر الفلكية الظواهر الفلكية

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية خلال شهر يونيو الحالي ومن أبرزها ظهور قمر (الفراولة) العملاق، وهو القمر العملاق الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، وبدء فصل الصيف.



وقال الدكتور أشرف تادروس، اليوم الأربعاء، إن مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة الطير (النسر الطائر) - فيجا (النسر الواقع) - دنيب (ذنب الدجاجة) يترائى في السماء الساعة التاسعة والنصف مساء تقريبا كما يظل ظهور الكواكب الأربعة (الزهرة والمشترى والمريخ وزحل) مرئيا في الثالثة والنصف فجرا تقريبا طيلة شهر يونيو.



وأضاف أن هذا المشهد يبدو كما لو كانوا في حالة اصطفاف، مع ملاحظة تقارب كوكبي المشتري والمريخ بوضوح في الأسبوع الأول من يونيو.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح أنه غدا سيكون القمر أسفل كاستور وبولوكس (ألمع نجوم برج الجوزاء أو التوأم)، كما يترائى القمر بالقرب من بولوكس في 3 يونيو، حيث يتجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في التاسعة والنصف مساء تقريبا.وأشار إلى اقتران القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل" في برج السرطان يوم 4 يونيو، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الحادية عشر مساء تقريبا، موضحا أن رؤية هذا المشهد يحتاج إلى نظارة معظمة أو تلسكوب صغير حيث أن الحشد النجمي خلية النحل لا يرى بالعين المجردة.وأكد اكتمال القمر (بدر ذو القعدة) يوم 14 يونيو ويبلغ لمعانه 99.7 % وهو القمر العملاق الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، أي المنطقة القريبة من الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر لمعانا من المعتاد.وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الفراولة) حيث يكون حصاد ثمار الفراولة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر العسل)، لافتا إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.وقال إن كوكب عطارد يصل أقصى استطالة له يوم 16 يونيو وتبلغ 23.2 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد حيث يترائى الساعة الثالثة و40 دقيقة فجرا باتجاه الشرق إلى أن يختفي تماما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وأضاف أن يوم 18 يونيو يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم، حيث نراهما متجاورين في السماء الساعة 11 و10 دقائق مساء تقريبا إلى أن يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وكشف عن حدوث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء حيث تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.وقال إن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا (المسمى بالانقلاب الصيفي حيث أطول نهار في السنة) في نصف الكرة الشمالي وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (المسمى بالانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة) في نصف الكرة الجنوبي.وأضاف أنه يوم 21 يونيو سيقترن القمر مع كوكب المشتري بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا، ثم يتوسط كوكبي المشتري والمريخ في 22 يونيو بعد الواحدة صباحا، ويقترن القمر مع المريخ في 23 يونيو في الواحدة والثلث صباحا تقريبا كل في موعده إلى أن يختفي المشهد في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.ولفت إلى أن كوكب عطار يقترن مع النجم اللامع عين الثور (الدبران - الأحمر اللون) في برج الثور يوم 22 يونيو، حيث نراهما متجاورين في السماء الساعة 3:50 صباحا قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وأشار إلى اقتران كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية مع الحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة) في برج الثور بدءا من يوم 23 يونيو ولمدة 3 أيام حيث يترائى هذا المشهد في هذه الفترة في الثالثة صباحا تقريبا إلى أن يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وأوضح أن القمر يتجاور مع كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة) في برج الثور يوم 26 يونيو حيث يترائى هذا المشهد في الثالثة صباحا تقريبا إلى أن يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وقال إن القمر سيقترن مع كوكب عطارد يوم 27 يونيو، حيث نراهما متجاورين في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وأضاف أنه يوم 29 يونيو سيظهر القمر الجديد (محاق ذو الحجة) حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طيلة الليل.واكد أن هذا هو أفضل وقت لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء في الشهر.