يطورون علماء جلدًا صناعيًا يمكنه الشعور بالألم

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يمكن للروبوتات أن تشعر بالألم قريبًا بفضل تطوير جلد إلكتروني جديد يمكنه محاكاة الأحاسيس غير المريحة.



يقول العلماء الذين يقفون وراء الاختراع إن اليد الميكانيكية المزودة بجلد ذكي أظهرت قدرة ملحوظة على تعلم التفاعل مع المحفزات الخارجية مثل ضرب اليد.



يستخدم نوعًا جديدًا من نظام المعالجة يعتمد على "الترانزستورات المشبكية، التي تحاكي المسارات العصبية للدماغ من أجل تعلم الشعور بالألم.

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يعمل الخبراء منذ عقود على بناء جلد صناعي بحساسية اللمس، بطريقة واحدة تم استكشافها على نطاق واسع وتتميز بمجموعة من مستشعرات التلامس عبر سطح الجلد الإلكتروني للسماح لها بالكشف عند ملامستها لجسم ما.لكن هذه المستشعرات تنتج عادةً حجمًا كبيرًا من البيانات التي يمكن أن تستغرق وقتًا حتى تتم معالجتها بشكل صحيح بواسطة الكمبيوتر والاستجابة لها، مما يتسبب في حدوث تأخيرات بالشعور .توصل فريق من المهندسين من جامعة جلاسكو الآن إلى نموذج أولي جديد "الجلد الإلكتروني" يعتقد أنه تقدم كبير في مجال الروبوتات الحساسة للمس.لقد استلهموا من كيفية تفسير الجهاز العصبي المحيطي للإنسان للإشارات من الجلد من أجل القضاء على التأخير واستهلاك الطاقة للمفاهيم السابقة.