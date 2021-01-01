تطبيق «zoom» يعرضك للاختراق!

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تقارير صحفية خاصة بأمن المعلومات تؤكد اكتشاف بعض الثغرات في تطبيق «زووم» على مختلف المنصات، وهو الأمر الذى يعرض هواتف المستخدمين لاختراقات محتملة، وطلب العديد من خبراء الاتصالات وأمن المعلومات من المستخدمين تحديث البرنامج والتأكد من حصولهم على أخر تحديث منه..وسبق أن واجه تطبيق «زووم» لمؤتمرات الفيديو، ثغرات أمنية تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.



ويوفر برنامج زوم خدمة الدردشة المرئية التى تسمح بما يصل إلى 100 جهاز فى وقت واحد مجانا، وإن كان ذلك مع تقييد الوقت لمدة 40 دقيقة للحسابات المجانية.