كشف ثغرات أمنية في الأجهزة المنزلية الذكية



الأجهزة المنزلية الذكية الأجهزة المنزلية الذكية

كشف تحقيق عن إمكانية اختراق الأجهزة المنزلية الذكية، من شركات مثل أمازون وجوجل واستخدامها لتعطل مواقع الويب وسرقة البيانات والتطفل على المستخدمين.



تحتوي جميع المنتجات على ثغرات يمكن أن تترك المستخدمين عرضة لمجرمي الإنترنت .



ووجد خبراء الأمن السيبراني، أمانًا ضعيفًا لثمانية أجهزة ذكية، لم يعد بعضها مدعومًا بتحديثات الأمان الحيوية نظرًا لأنها اصدارات قديمة، تشمل الجيل الأول من مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo، التي تم إصدارها في عام 2014، وجهاز توجيه الإنترنت من Virgin Media من عام 2017.

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اكتشف خبراء الأمن السيبراني، 37 نقطة ضعف في أجهزة الاختبار الثمانية، بما في ذلك 12 تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة وواحدة تم تصنيفها على أنها خطيرة.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن أن تؤدي نقاط الضعف هذه إلى أضرار اقتصادية كبيرة .