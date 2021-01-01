تعرف على موعد توقف الواتس آب عن العمل .. ببعض أجهزة i Phone..

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يتوقف الواتساب WHATSAPP، عن العمل على بعض طرازات هواتف آيفون اعتبارًا من 24 أكتوبر.



تنبه شركة آبل بعض مستخدمي آيفون حول انتهاء دعم WhatsApp لهم، ستتوقف خدمة المراسلة عن العمل لأجهزة iPhone التي تعمل على برامج IOS 10 و iOS 11.



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، لا يحتاج مستخدمو iPhone إلى القلق كثيرًا، وذلك لأن iOS 10 و iOS 11 هما برنامجان قديمان وستحصل معظم طرز iPhone على أحدث البرامج، النموذجان الوحيدان اللذان سيتأثران بالتغيير الذي يجلبه WhatsApp هما: ايفون 5 ، و آيفون 5 سي.

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ونظرًا لأن تلك الطرازات من آيفون أصبحت قديمة، فلم يعد بإمكانهم الترقية إلى الإصدار التالي المتاح ، iOS 12، والذي لا يزال مدعومًا في الوقت الحالي.ويجب على أي شخص لا يزال يعمل بنظام iOS 10 و iOS 11 على الأجهزة الأخرى التحديث الآن إذا أراد الاستمرار في استخدام واتساب WhatsApp بعد يوم التوقف، وهو 24 أكتوبر.إذا كنت من مستخدمي iPhone ، فتأكد أولاً من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدارات البرامج، للتحقق مما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يعمل بأحدث البرامج أم لا ، يمكنك ببساطة التوجه إلى قائمة الإعدادات> حول> تحديث البرنامج.