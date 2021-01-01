تعرف على موعد توقف الواتس آب عن العمل .. ببعض أجهزة i Phone..

يتوقف الواتساب WHATSAPP، عن العمل على بعض طرازات هواتف آيفون اعتبارًا من 24 أكتوبر.
تنبه شركة آبل بعض مستخدمي آيفون حول انتهاء دعم WhatsApp لهم، ستتوقف خدمة المراسلة عن العمل لأجهزة iPhone التي تعمل على برامج IOS 10 و iOS 11.
ووفقا لموقع "إنديا توداي"، لا يحتاج مستخدمو iPhone إلى القلق كثيرًا، وذلك لأن iOS 10 و iOS 11 هما برنامجان قديمان وستحصل معظم طرز iPhone على أحدث البرامج، النموذجان الوحيدان اللذان سيتأثران بالتغيير الذي يجلبه WhatsApp هما: ايفون 5 ، و آيفون 5 سي.
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