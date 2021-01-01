كشفت موتورولا على هاتف آخر ينافس أجهزة سامسونغ

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صورة الخبر: موتورولا
موتورولا

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتف آخر ستطرحه لينافس هواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.

وسيأتي هاتف Moto E32s الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 185 غ، وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 37 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Mediatek MT6765V/CB Helio G37، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 150 يورو.

المصدر: روسيا اليوم

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