كشفت موتورولا على هاتف آخر ينافس أجهزة سامسونغ



موتورولا موتورولا

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتف آخر ستطرحه لينافس هواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.



وسيأتي هاتف Moto E32s الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 185 غ، وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 37 شمعة/م تقريبا.



ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Mediatek MT6765V/CB Helio G37، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 150 يورو.