AMG One الجامحة تصل بـ1,049 حصان كأقوى سيارة من الشركة



مرسيدس مرسيدس

أخيراً حان الوقت لرؤية مرسيدس AMG One في شكلها الإنتاجي النهائي. كواحدة من السيارات التي طال انتظارها.



نجح فريق مرسيدس في تقديم سيارة تمتد جذورها في عالم سباقات الفورمولا 1 وتصل إلى الطرقات بشكل قانوني لتقدم أداء مطلق ومميز عن أي سيارة أخرى على الطريق. بالإضافة لتصميمها المحايد بين سيارات الطرق وسيارات الحلبات والذي يجمع الخطوط السريعة والرشيقة للسيارات الإنتاجية، والزوائد الأيروديناميكية الشرسة لسيارات الفورمولا 1.



تحمل السيارة كما حو متوقع محرك V6 هجين يصل لـ 11,000 د/د وتدعمه 4 محركات كهربائية لتطلق السيارة 1,049 حصان، ويوفر نظام الدفع الكلي AMG Performance 4Matic + دفع نشط وتوجيه لعزم الدوران على المحور الأمامي لتوفير أفضل قوة سحب ممكنة. كما يمكن استعادة 80% من طاقة الفرملة أثناء التباطؤ لشحن البطارية ذات سعة 8.4 كيلوواط-ساعة والقادرة على توفير مدى 18 كيلومتر كهربائياً للسيارة.

قد يعجبك أيضا...

قدمت مرسيدس داخلية بسيطة للغاية مع مقعدين رياضيين وكونسول وسطي مبسط وعجلة قيادة فورمولا 1 بأزرار مدمجة ومضاءة، ويمكن تعديل محور عجلة القيادة كهربائية كما يمكن تعديل موصع الدواسات لتوفير أقصى قدر من الراحلة والثقة للسائقين.ستنتج مرسيدس AMG فقط 275 نسخة من AMG One وتمكنت من بيعها جميعاً بسعر 2.72 مليون دولار للنسخة، تعادل 10.2 مليون ريال. وبشكل تقريبي تنافس السيارة نظيراتها من أستون مارتن فالكيري وجوردن موراي T.50 برغم أن سيارة مرسيدس تحاول صنع توازن بين القيادة في عالم السباقات والقيادة في العالم الواقعي لم تقدمه أي سيارة من قبل.من حيث أرقام الأداء، تتساع السيارة من 0-200 كم/س في 7.0 ثوان فقط، وتصل سرعتها القصوى لـ353 كم/س. ولم تعلن مرسيدس الرقم الرسمي لتسارع 0-100 كم/س بعد.