فئة جديدة من سوزوكي سياز 2022 في السوق المصري



سوزوكي سياز 2022 سوزوكي سياز 2022

شهدت الفترة الأخيرة إعلان شركة مودرن موتورز وكيل سيارات سوزوكي في مصر عن تقديمها فئة جديدة من سيارتها سياز 2022 في السوق المحلي، وذلك بعد فترة من تقديمها بفئة واحدة فقط.



وذكرت الشركة أسعار هاتين الفئتين كالتالي:



- فئة أولى GL (الفئة الجديدة) بسعر 299 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية GLX بسعر 329 ألف و900 جنيه.ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى GL (الفئة الجديدة):- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام إنذار.- مصابيح أمامية هالوجين.- نوافذ كهربائية.- مرايات جانبية كهربائية.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مخرج كهرباء 12 فولت.فئة ثانية GLX:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- نظام لتشغيل/ايقاف المحرك بزر بدون مفتاح.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.