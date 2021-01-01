بالفيديو : استعراض شامل لموديل 2023 من BMW i7 الجديدة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Josip Ricov على يوتيوب، ظهرت مراجعة واستعراض شامل لجميع مميزات ومواصفات موديل 2023 من سيارة i7 من BMW، وتحديدا فئة xDrive60 من هذه السيارة التي تم تقديمها لأول مرة في 20 أبريل من عام 2022 الحالي، وهي سيارة ستقدمها الشركة بمحركات ديزل وبنزين وأيضا بأنظمة دفع هجينة.
جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سيارة i7 من BMW وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!