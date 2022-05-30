سعر الذهب اليوم الخميس في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا، بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1850 دولارا للأوقية.







سعر الذهب اليوم في مصر

قد يعجبك أيضا...

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيهاوسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 866 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1010جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1154 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5050 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10100 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو20200جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,130جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةهبطت أسعار الملاذ الآمن من جديد خلال تعاملات مساء أمس، قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يتجه لتجاوز مستويات الـ 102 نقطة.