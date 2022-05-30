أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الخميس 2 يونيو 2022، حالة من انخفاض في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة.



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » قائمة الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر المعلن للكيلو في التجزئة.



وتراوح سعر البرتقال البلدى الصيفى من 2.5 إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو التفاح المصري من 9 إلى 15 جنيهًا، وسعر كيلو عنب البناتى الأصفر 8 إلى 12 جنيهًا.

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وسجل كيلو العنب الأحمر 22 إلى 30 جنيهًا، وسعر الكنتالوب 2.5 الى 4.5 جنيهات للكيلو، وسجلت الفراولة ما بين 4 إلى 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو مانجو المستوردة 30 إلى 60 جنيها، وسعر بطيخ من "4 : 6 كيلو" بين 16 إلى 24 جنيها، وسجل البلح الأسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.وتراوح سعر بلح شامية من 8 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وسعر البلح الأبريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر كيلو الرومان بين 6 إلى 12 جنيها، والجوافة 5 إلى 19 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الكمثرى المستوردة 25 جنيها، كما سجل سعر كيلو الخوخ العرايشى من 2.5 إلى 7.5 جنيهات، وسجل سعر كيلو المشمش عمار من 8 إلى 12 جنيهًا.من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفًا و144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .