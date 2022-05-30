مصلحة الضرائب: الإيصال الإلكتروني من أهم مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية

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صورة الخبر: مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم، أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصال.

وأوضح رئيس المصلحة أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ومن الجدير بالذكر أنه للإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال الرابط التالى : HTTPS://WWW.ETA.GOV.EG/AR/CONTENT/E-RECEIPT-SERVICES

وللاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني

eReceipt.support@eta.gov.eg

وللرد على الاستفسارات ومتابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية التى تنظمها المصلحة والخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والحجز لحضورها الاتصال على الخط الساخن 16395.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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